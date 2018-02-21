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Виктория Боня рассказала, что в первый раз закурила в 15 лет

Знаменитая телеведущая Виктория Боня призналась, что в первый раз взяла в руки сигарету в 15 лет.

Затем девушке удалось бросить, вот только она снова начинала и не один раз, окончательно перестать «дымить» Виктория решила только в 26.

38-летняя знаменитость подчеркнула, что в своем возрасте уже точно не собирается возвращаться к этой вредной привычке. По словам Бони, первый раз она попробовала сигареты, поддавшись на уговоры приятелей со двора. Через месяц девушка сумела остановиться, заставив себя поверить, что курение не является ее достоинством.

Виктория Боня рассказала, что в первый раз закурила в 15 лет

Как сообщила Вика, она поняла, что те, кто курят, совершенно не уважают и не любят себя. Однако экс-участница отметила, что возможность бросить курить прямо пропорциональна возрасту – чем старше, тем сложнее.

Несмотря на то, что откровения девушки были связаны с рекламой препарата от курения, поклонники порадовались мыслям в тексте теледивы. Впрочем, некоторые удивились, как вообще появляется желание курить в каком-либо возрасте, подчеркнув, что не пробовали ни разу за всю свою жизнь.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Вчера, 21:18
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