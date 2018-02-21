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Следом за Ольгой Бузовой хейтеры раскритиковали за роскошную жизнь и Нелли Ермолаеву

Совсем недавно злопыхатели в Instagram критиковали Ольгу Бузову за ее шикарную жизнь.

Хейтеры заявляли, что вместо одного путешествия за границу теледива могла бы помочь сотням сирот. Сейчас же пользователям Сети не дает покоя благосостояние ее коллеги по проекту Нелли Ермолаевой.

Девушка активно публикует в соцетях снимки семейного отдыха на заграничных курортах. По всей видимости, критика уже начала выводить Нелли из себя, и девушка решила дать отпор недоброжелателям.

Следом за Ольгой Бузовой хейтеры раскритиковали за роскошную жизнь и Нелли Ермолаеву

На своей страничке в Инстаграме Ермолаева разместила очередное «морское фото» и подписала его комментарием, который гласил, что подписчикам не стоит утруждаться изучением появления ее состояния.

Звезда «Дома-2» сообщила, что на данный момент большие деньги способны заработать все, «у кого есть мозги», кто проявляет смекалку и готов работать. Также она добавила, что смотреть подписчикам стоит по своим «корманам».

Разумеется, пользователи Сети не вняли ее рекомендациям. Тут же грамотные юзеры обвинили ее в невежестве, напомнив, что слово «карман» правильно пишется через «а».

Следом за Ольгой Бузовой хейтеры раскритиковали за роскошную жизнь и Нелли Ермолаеву

Подписчики также напомнили, что большинство страны трудится день и ночь, не покладая рук, а Нелли богатеть помогает ее популярность и капитал ее супруга. Аргументом они привели тот факт, что в первом браке Нелли не была настолько состоятельной особой.

«Ага, легко зарабатывать, если выскочила замуж за молоденького олигарха!», - заявил один из юзеров.

Другие же напомнили, какими «мозгами» экс-участница телестройки зарабатывала деньги на проекте.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Вчера, 20:58
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