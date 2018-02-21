Билеты на концерты Бузовой раскупают только с большими скидками

Однако билеты на ее концерты в Курске, Воронеже и Белгороде уже появились на скидочном сайте. К слову, билеты на выступления Бузовой итак стоят недорого от 1000 до 2300 рублей.Тем не менее, на сайте по скидкам сидячие места предлагают купить всего лишь за 1100 вместо заявленных ранее 2200 рублей. Стоит отметить, что на подобные порталы билеты попадают в том случае, когда они плохо раскупаются.И продажи, действительно, падают, но сайты скидок поспособствовали распродать билеты на воронежский концерт. По всей видимости, там живут самые истинные фанаты.