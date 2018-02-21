АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дауншифтеры: Беглецы из социума отказываются от должностей и доходов ради простой жизни на природе и крепкого здоровья
EUR 69.81 USD 56.65
Курс валют на 22.02.2018

Билеты на концерты Бузовой раскупают только с большими скидками

Знаменитая телеведущая Ольга Бузова невероятно гордится тем, что она сильно востребована.

Однако билеты на ее концерты в Курске, Воронеже и Белгороде уже появились на скидочном сайте. К слову, билеты на выступления Бузовой итак стоят недорого от 1000 до 2300 рублей.

Билеты на концерты Бузовой раскупают только с большими скидками

Тем не менее, на сайте по скидкам сидячие места предлагают купить всего лишь за 1100 вместо заявленных ранее 2200 рублей. Стоит отметить, что на подобные порталы билеты попадают в том случае, когда они плохо раскупаются.

И продажи, действительно, падают, но сайты скидок поспособствовали распродать билеты на воронежский концерт. По всей видимости, там живут самые истинные фанаты.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Вчера, 19:46
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Американская компания разрабатывает две
Земля в конце мира упадет в центр Солнца,
В Испании создали одноразовые батареи
Разработчики отказались от легендарного
Мел Гибсон планирует экранизировать многосерийный
Ученые: Передвижения двуногих динозавров основаны
Астрономы неожиданно обнаружили большое
Калининградская область первая начнет
Ученые на дне Тихого океана обнаружили древнюю
Пентагон скрывает фрагменты НЛО из неведомого
Ученые классифицировали черные дыры, стирающие
Учёные: Муравьи лечат больных собратьев, не
Новый фильм "Лёд" успел собрать 560 млн рублей
Натали Портман жалеет о своей поддержке Романа
Основатель Amazon построит часы с возможностью их
Компания «Ингосстрах» начала через интернет
Российские хоккеисты впервые за 12 лет смогли
Психолог Дмитрия Марьянова поведал о его личном
Яна Поплавская была в шоке от татуировки сына с
Астроном-любитель случайно сделал уникальный
Похищенные деньги в МДТ пошли на предметы роскоши
Ученые: Тепло и свечение от камина могут вызывать
Альбина Джанабаева вспоминая детство,
Астрономы изучили магнитное поле вокруг
На «Дом-2» действуют новые правила против
В Сеть попали изображения ZTE Blade X2 Max
Дана Борисова торгует телом из-за сексуальной
Ученые: Троепёрная морская собачка освещает путь
Рита Дакота и Агата Муцениеце поругались из-за
Поклонники заподозрили Юлию Ковальчук в
Просмотреть все новости