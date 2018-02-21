Катя Зиновьева рассказала, что Александр Гобозов хороший любовник

Вернувшийся на реалити-шоу «Дом-2» Саша намеревался строить любовь с Екатериной, однако позднее предал её при первой же возможности, несмотря на несерьезность разногласий.Несмотря на то, что Зиновьева больше не состоит в отношениях с Гобозовым, девушка до сих пор о нём хорошо отзывается. В частности, участница телестройки практически боготворит Сашу в качестве любовника. По ее словам, «старичок «Дома-2» был лучшим, что она когда-либо ощущала в постели.Стоит заметить, что сейчас Александр активно пытается уговорить к сожительству Ивану Дилову. Мужчина настаивает на совместном проживании в ВИП-домике, вот только молодая болгарка не спешит заселяться.