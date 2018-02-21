Отношения с супругом у Нелли Ермолаевой после родов стали только лучше

Девушка сейчас вместе с супругом и новорождённым сыном пребывает в Майами, где молодые родители не только воспитывают малыша, но и находят время сходить на съёмки различных проектов. Сама же Нелли находит время ещё для того, чтобы рассказывать подписчикам Instagram комментарии своей успешности.Так новоиспечённая мамочка в который раз пишет о том, что её жизнь стала лишь краше после рождения ребенка и сложностей на материнском пути она не встречает. В Штатах ребята находятся сами по себе без посторонней помощи, поэтому обязанности по дому, работе и воспитанию сына разделены только между супругами.Возлюбленные также не забывают уделять время и друг другу, несмотря на то, что о проблемах взаимоотношений Нелли предупреждали опытные поклонники. Вот только девушка не собирается их слушать, отмечая, что плохую жизнь они сами себе выдумали, а у неё всё будет по-другому.Поклонники не сдаются и напоминают, что статус пары и условия жизни отличаются от обычных, и как только молодые люди вернутся домой, они тут же столкнуться с суровыми реалиями.