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Отношения с супругом у Нелли Ермолаевой после родов стали только лучше

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Нелли Ермолаева рассказала поклонникам, с какими сложностями пришлось столкнуться их семье после рождения сына и как изменился их микроклимат в общем.

Девушка сейчас вместе с супругом и новорождённым сыном пребывает в Майами, где молодые родители не только воспитывают малыша, но и находят время сходить на съёмки различных проектов. Сама же Нелли находит время ещё для того, чтобы рассказывать подписчикам Instagram комментарии своей успешности.

Отношения с супругом у Нелли Ермолаевой после родов стали только лучше

Так новоиспечённая мамочка в который раз пишет о том, что её жизнь стала лишь краше после рождения ребенка и сложностей на материнском пути она не встречает. В Штатах ребята находятся сами по себе без посторонней помощи, поэтому обязанности по дому, работе и воспитанию сына разделены только между супругами.

Возлюбленные также не забывают уделять время и друг другу, несмотря на то, что о проблемах взаимоотношений Нелли предупреждали опытные поклонники. Вот только девушка не собирается их слушать, отмечая, что плохую жизнь они сами себе выдумали, а у неё всё будет по-другому.

Поклонники не сдаются и напоминают, что статус пары и условия жизни отличаются от обычных, и как только молодые люди вернутся домой, они тут же столкнуться с суровыми реалиями.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:06
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