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Виктория Романец и Антон Гусев устроили откровенную фотосессию в ванной

Экс-участники реалити-шоу «Дом-2» Антон Гусев и Виктория Романец приехали в Киев уладить свои дела.

Супружеская пара остановилась в отеле Хилтон. Так как оба не выпускают из рук смартфоны, ребята не упускают возможность всюду в рамках новой геолокации делать селфи.

Виктория Романец и Антон Гусев устроили откровенную фотосессию в ванной

На этот раз супруги запечатлели себя в ванной комнате своего гостиничного номера в полуобнаженном виде.

«Очень романтичная и сексуальная фотография», «Занялись «волшебством» и сразу селфи», «Вы бы такие фотки оставляли в домашнем архиве», - рассуждают подписчики, разглядывая снимок, который Виктория разместила в Инстаграм.

Напоминаем, что девушка прибыла в Киев с целью получить американскую визу, так как она все еще является гражданкой Украины. Ее супргу решил составить компанию своей возлюбленной и тем временем провести рабочую встречу с партнерами по бизнесу в холле отеля.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:03
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