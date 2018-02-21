Дмитрий Тарасов ожидает ответную игру, надеясь, что его выпустят на поле

«Готовимся к ответной игре, не забывая о дополнительной работе после основной тренировки. Спасибо нашему тренеру за помощь», - прокомментировал видеоролик футболист.

Не особо успешный спортсмен старается, уж если не тренера, то своих подписчиков убедить, что он достоин выйти на поле в стартовом составе в грядущей игре с французами. Или хотя бы на замену.Весь прошлый год Дмитрий Тарасов посвятил скорее не футбольной карьере, а мести бывшей возлюбленной Ольге Бузовой путем построения отношений с Анастасией Костенко. Стоит отметить, в последнем деле мужчина преуспел, а вот с первыми двумя вышла промашка.Ольга Бузова горевала, что развелась с Тарасовым, но недолго, мало того, она выстроила на его костях успешную карьеру. Тем временем, как карьера самого Дмитрия идет ко дну с бешеной скоростью.Исходя из того, как редко футболист появляется на поле в стартовом составе, догадки многих пользователей Сети лишь подтверждаются, что вряд ли он дождется продления контракта с «Локомотивом».Зато обзавелся третьей женой, которая, как считают хейтеры, ждет ребенка.