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Дмитрий Тарасов ожидает ответную игру, надеясь, что его выпустят на поле

Известный футболист Дмитрий Тарасов показал поклонникам в Инстаграме, как он нагружает себя дополнительными тренировками.

«Готовимся к ответной игре, не забывая о дополнительной работе после основной тренировки. Спасибо нашему тренеру за помощь», - прокомментировал видеоролик футболист.

Не особо успешный спортсмен старается, уж если не тренера, то своих подписчиков убедить, что он достоин выйти на поле в стартовом составе в грядущей игре с французами. Или хотя бы на замену.

Дмитрий Тарасов ожидает ответную игру, надеясь, что его выпустят на поле

Весь прошлый год Дмитрий Тарасов посвятил скорее не футбольной карьере, а мести бывшей возлюбленной Ольге Бузовой путем построения отношений с Анастасией Костенко. Стоит отметить, в последнем деле мужчина преуспел, а вот с первыми двумя вышла промашка.

Ольга Бузова горевала, что развелась с Тарасовым, но недолго, мало того, она выстроила на его костях успешную карьеру. Тем временем, как карьера самого Дмитрия идет ко дну с бешеной скоростью.

Дмитрий Тарасов ожидает ответную игру, надеясь, что его выпустят на поле

Исходя из того, как редко футболист появляется на поле в стартовом составе, догадки многих пользователей Сети лишь подтверждаются, что вряд ли он дождется продления контракта с «Локомотивом».

Зато обзавелся третьей женой, которая, как считают хейтеры, ждет ребенка.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:33
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