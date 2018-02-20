Ксению Собчак снова заподозрили в беременности

Новый поводом для этого послужил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, который опубликовал совместный снимок с «кандидатом против всех».Мужчина выложил в Сеть фотографию, на которой беседует с Ксенией Анатольевной. В кадре на девушке одето светло-голубое платье, в области талии которое выглядит подозрительно объемно.Фото было сделано во время очередного общественного мероприятия. На снимке Ксения Собчак изображена с бокалом в руке во время активного общения с собеседником.Стоит отметить, что после такой публикации преданные поклонники телеведущей снова заговорили о беременности их любимицы. Некоторые предположили, что с момента рождения ее сына Платона прошло уже полтора года, а значит, родители снова могли задуматься о пополнении семейства.К слову, людей, которые засомневались в беременности оппозиционера, также оказалось достаточно. Злопыхатели и вовсе заявили, что Собчак слишком много кушает, и тем самым портит свою фигуру.