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Ксению Собчак снова заподозрили в беременности

Слухи о новой беременности знаменитой экс-ведущей «Дома-2» Ксении Собак появляются с завидной скоростью.

Новый поводом для этого послужил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, который опубликовал совместный снимок с «кандидатом против всех».

Ксению Собчак снова заподозрили в беременности

Мужчина выложил в Сеть фотографию, на которой беседует с Ксенией Анатольевной. В кадре на девушке одето светло-голубое платье, в области талии которое выглядит подозрительно объемно.

Фото было сделано во время очередного общественного мероприятия. На снимке Ксения Собчак изображена с бокалом в руке во время активного общения с собеседником.

Стоит отметить, что после такой публикации преданные поклонники телеведущей снова заговорили о беременности их любимицы. Некоторые предположили, что с момента рождения ее сына Платона прошло уже полтора года, а значит, родители снова могли задуматься о пополнении семейства.

К слову, людей, которые засомневались в беременности оппозиционера, также оказалось достаточно. Злопыхатели и вовсе заявили, что Собчак слишком много кушает, и тем самым портит свою фигуру.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Вчера, 20:24
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