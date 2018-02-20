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Ольга Бузова рассказала изданию «Дома-2», что помирилась с бывшим

Знаменитая певица и телеведущая Ольга Бузова в новом выпуске проектного журнала рассказала, что помирилась с бывшим.

На просторах Сети вспыхнули бурные обсуждения о том, кого именно имела в виду теледива.

Девушка стала героиней обложки нового номера журнала «Дома-2». Не секрет, что это издание содействует информационной поддержкой скандальному реалити-шоу.

Ольга Бузова рассказала изданию «Дома-2», что помирилась с бывшим

В номере журнала также инициируются обсуждения о конфликте Виктории Романец и Кристины Лясковец, об изменах Леши Чайчица и об эскортном прошлом Маргариты Овянниковой.

Однако больше всего внимания журналисты уделили личной жизни телеведущей Ольге Бузовой, которая чуть больше года назад разорвала отношения с полузащитником московского «Локомотива» Дмитрием Тарасовым. Вот только говоря о примирении с бывшим, девушка имела в виду не его.

Ольга Бузова рассказала изданию «Дома-2», что помирилась с бывшим

«Помирилась Бузова с бывшим, это правда! Только не с луком, а с Тимофеем, с которым до тараса встречалась», «Да нам все равно, с кем ты помирилась, а с кем нет!!», «Хочется спросить у молодых девочек - вам, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, интересны все эти анонсированные "новости"?», - написали в Сети.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Вчера, 19:59
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