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Ольга Бузова продемонстрировала фанатам помолвочное кольцо

Поклонники знаменитой теледивы заподозрили, что их любимица помолвлена, однако скрывает это.

На днях Ольга Бузова в «сторис» своего Инстаграма похвасталась красивым кольцом одетым на безымянный палец. Стоит отметить, что фанаты Бузовой заподозрили, что это помолвочное кольцо и даже нашли в интернете его описание. Как выяснилось, такое же кольцо для помолвки носила принцесса Диана, только оно было украшенное сапфиром.

Ольга Бузова продемонстрировала фанатам помолвочное кольцо

Не так давно ведущая скандальной телестройки призналась в одном из интервью, что в ее жизни появился мужчина, который ухаживает за ней, а также звезда отметила, что готова ответить взаимностью на его знаки внимания.

Ольга Бузова продемонстрировала фанатам помолвочное кольцо

Поклонникам Бузовой прекрасно известно, какой она бывает скрытной, особенно, если дело касается личной жизни после прошлого неудачного брака. Фанаты артистки не отрицают, что Ольга могла обручиться с возлюбленным тайком и умалчивать этот факт до сих пор. Ведь и помолвку с Дмитрием Тарасовым она также скрывала довольно долго, утверждая, что кольцо - это лишь подарок.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Вчера, 19:26
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