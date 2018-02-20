Ксения Бородина и Курбан Омаров присоединились к Putin Team

На страничке в микроблоге Ксении Бородиной появился пост, в котором она сообщила своим поклонникам, что с радостью присоединяется этому движению. В комментариях к публикации теледива указала, что всегда поддерживала своего супруга Курбана Омарова во всех начинаниях, и по-прежнему гордится своим мужем.Ксюша отметила, что считает себя и своего супруга целой командой, которая влилась в ряды людей, уже пополнивших Putin Team. Бородина также подчеркнула, что с удовольствием поддерживает движение, которое славится своими добрыми делами.К слову, фолловеры Бородиной разделились на два лагеря: некоторые из них поддержали стремление девушки к совершению добрых поступков, другие же заметили, что своими действиями она лишь выбрала лёгкий путь, выбрав сторону победителей.