АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Шумеры: Древняя цивилизация мудрецов и ее изобретения до сих пор остаются загадкой для ученых
EUR 69.90 USD 56.34
Курс валют на 20.02.2018

Ксения Бородина и Курбан Омаров присоединились к Putin Team

Знаменитая телеведущая «Дома-2» Ксения Бородина и ее супруг Курбан Омаров присоединились к активистскому движению под названием Putin Team, поддерживающему российского президента Владимира Путина.

На страничке в микроблоге Ксении Бородиной появился пост, в котором она сообщила своим поклонникам, что с радостью присоединяется этому движению. В комментариях к публикации теледива указала, что всегда поддерживала своего супруга Курбана Омарова во всех начинаниях, и по-прежнему гордится своим мужем.

Ксения Бородина и Курбан Омаров присоединились к Putin Team

Ксюша отметила, что считает себя и своего супруга целой командой, которая влилась в ряды людей, уже пополнивших Putin Team. Бородина также подчеркнула, что с удовольствием поддерживает движение, которое славится своими добрыми делами.

К слову, фолловеры Бородиной разделились на два лагеря: некоторые из них поддержали стремление девушки к совершению добрых поступков, другие же заметили, что своими действиями она лишь выбрала лёгкий путь, выбрав сторону победителей.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые предлагают определять дефекты
Особые гены помогают летучим мышам-вампирам
Китайцы построят современный дизель-электрический
Анастасия Макеева разместила в Instagram
Эксперты назвали самые странные смартфоны
Компания AGM представила прочный смартфон AGM X3
«Вторая кожа» создана учеными для контроля за
Стала известна реакция Брэда Питта на развод
Эксперты рассказали об отключении рекламы в Viber
Максим Аверин рассказал о своей настоящей супруге
Вторая допинг-проба Крушельницкого на мельдоний
Вдова Евстигнеева обнародовала интимные снимки с
Сильвестр Сталлоне после своего “воскрешения”
В Ростове кошка сфинкс родила мутанта с глазами
Правительство отказалось от вступления
Российские танцевальные пары в фигурном катании
На МКС астронавт пытался закрыть рукой НЛО во
В Сети появились ключевые характеристики
Британские ученые смогли ускорить зарядку
В Карпинске женщина после покупки детской смеси
Ученые: Бег помогает улучшить человеческую память
Дженнифер Лоуренс появилась на премьере фильма о
Больной раком ведущий погоды Александр Беляев
Повышенный уровень кальция в организме вызывает
Профессия такая: почему добровольцы из ЧВК
Австралийский бутик отказался принять назад
В Зауралье мужчина инсценировал свою смерть и
Депардье получит гражданство "великолепного"
Елена Захарова спустя два месяца после родов
Ученые описали неизвестный вид древних акул с
Просмотреть все новости