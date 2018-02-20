Новая участница «Дома-2», пришедшая к Давиду Анташвили, показала ему грудь

Накануне в периметр пожаловал новенький пришёл молодой человек Кирилл, который выразил желание бороться за Ивану Дилову. В связи с этим парню пришлось сойтись в борьбе на руках с Александром Гобозовым.Однако, помимо Кирилла, блеснуть в эфире захотела ещё одна новенькая участница. Очень похожая на Татьяну Мусульбес девушка пришла завоевывать расположение Давида Анташвили и прямо на лобном месте продемонстрировала ему грудь с надписью.Стоит отметить, что Давид был польщён таким вниманием к своей персоне. Он признался, что такие девушки как раз в его вкусе, однако находившаяся рядом Виктория Борисевич едва не закатила скандал, в связи с этим парню пришлось промолчать.