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Новая участница «Дома-2», пришедшая к Давиду Анташвили, показала ему грудь

Новые участники проекта «Дом-2» стараются как можно эффектней преподнести себя перед телезрителем и тем самым закрепиться на Поляне.

Накануне в периметр пожаловал новенький пришёл молодой человек Кирилл, который выразил желание бороться за Ивану Дилову. В связи с этим парню пришлось сойтись в борьбе на руках с Александром Гобозовым.

Новая участница «Дома-2», пришедшая к Давиду Анташвили, показала ему грудь

Однако, помимо Кирилла, блеснуть в эфире захотела ещё одна новенькая участница. Очень похожая на Татьяну Мусульбес девушка пришла завоевывать расположение Давида Анташвили и прямо на лобном месте продемонстрировала ему грудь с надписью.

Стоит отметить, что Давид был польщён таким вниманием к своей персоне. Он признался, что такие девушки как раз в его вкусе, однако находившаяся рядом Виктория Борисевич едва не закатила скандал, в связи с этим парню пришлось промолчать.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:24
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