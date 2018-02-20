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Александр Гобозов поборол на руках своего конкурента, продемонстрировав превосходство

Многочисленные появления новеньких участников на Поляне в последнее время телезрителей только радуют.

И если раньше на проект брали лишь пару новых героев, сейчас их число значительно возросло. Такое нововведение внесло оживление в привычную жизнь обитателей телестройки, заставив бороться за место под солнцем.

Александр Гобозов поборол на руках своего конкурента, продемонстрировав превосходство

Накануне, на Поляне реалити-шоу появился новенький участник, который сразу же проявил симпатию к Иване Диловой. Молодой человек выглядел мускулистым и очевидно вознамерился бороться за расположение Иваны, вот только сначала он решил разобраться с Александром Гобозовым.

На специальном столе мужчины прямо на лобном месте выяснили отношения с помощью армреслинга. Гобозов завалил конкурента на руках, продемонстрировав свое превосходство. Тем не менее, Саша отказался сразиться с Кириллом в повторной схватке, но на левой руке, списав все на перелом.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:18
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