Александр Гобозов поборол на руках своего конкурента, продемонстрировав превосходство

И если раньше на проект брали лишь пару новых героев, сейчас их число значительно возросло. Такое нововведение внесло оживление в привычную жизнь обитателей телестройки, заставив бороться за место под солнцем.Накануне, на Поляне реалити-шоу появился новенький участник, который сразу же проявил симпатию к Иване Диловой. Молодой человек выглядел мускулистым и очевидно вознамерился бороться за расположение Иваны, вот только сначала он решил разобраться с Александром Гобозовым.На специальном столе мужчины прямо на лобном месте выяснили отношения с помощью армреслинга. Гобозов завалил конкурента на руках, продемонстрировав свое превосходство. Тем не менее, Саша отказался сразиться с Кириллом в повторной схватке, но на левой руке, списав все на перелом.