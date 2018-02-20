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Слухи и новости «Дома-2»: Марго Овсянникова задумалась над уходом с проекта; Яббаров и Савкина ждут в гости Татьяну Владимировну

Стали известны последние новости из жизни участников реалити-шоу «Дом-2» на сегодняшний день.


Маргарита Овсянникова задумалась об уходе с телепроекта. Как сообщает девушка, ей очень хотелось продемонстрировать, как она может и хочет строить отношения, однако ей не дают этого сделать. Участница не знает, чем займется за периметром телестройки, и поэтому обратилась к поклонникам за советом.

Слухи и новости «Дома-2»: Марго Овсянникова задумалась над уходом с проекта; Яббаров и Савкина ждут в гости Татьяну Владимировну

Алена Савкина и Илья Яббаров ожидают приезда Татьяны Владимировны. К слову, поклонники молодежного шоу надеются, что мама сможет помочь помириться Алене и Ольге. А тем временем, Илья настаивает, чтобы Рапунцель принесла публичные извинения его второй половинке.

Слухи и новости «Дома-2»: Марго Овсянникова задумалась над уходом с проекта; Яббаров и Савкина ждут в гости Татьяну Владимировну

Арай Чобанян недоумевает, зачем Саша Шева позволяет ухаживать за собой Стефану Джевелиту, а также катается на байдарках с Давидом. Несмотря ни на что, мужчина уверен, что не видит конкуренции в лице этих парней и уверен, что Саша останется ему верна.

Слухи и новости «Дома-2»: Марго Овсянникова задумалась над уходом с проекта; Яббаров и Савкина ждут в гости Татьяну Владимировну

На просторах Сети появились снимки Лизы Триандафилиди и Лены Хроминой с новыми прическами. Поклонники тут же сделали вывод, что участницы снова находятся в Москве.

Татьяна Мусульбес выбрала имя своему будущему ребенку. На данный момент они вместе с Виктором Литвиновым планируют свадьбу. Таня, к слову, хочет сыграть ее в Одессе, чтобы на свадьбе смогли присутствовать все родные и близкие.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:40
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