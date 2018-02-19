Марина Тристановна довольна своим женихом

Женщина несколько недель провела на отдыхе в компании своего нового избранника Александра, который буквально боготворит ее. После проведенного с женихом времени в Таиланде, Марина Тристановна полностью довольна своим кавалером.По словам знаменитой женщины, Александр очень заботливый и чуткий человек, который сделает для второй половинки всё, однако в тоже время он очень упёртый и всегда стоит на своём. Марина отметила свой День Рождения в компании близких Александра, которые буквально окружили её вниманием и заботой.Стоит заметить, что новоиспеченный избранник исполнил мечту Абрамсон-старшей, свозив её на острова, куда та давно мечтала попасть. К слову, Марина Тристановна на данный момент пока не готова на совместное проживание с этим мужчиной, требуя от него официального заключения брака.