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Илья Григоренко бросил беременную Алену Ашмарину

Мало кто из фанатов молодежного реалити-шоу «Дом-2» верил, что в отношениях Алены Ашмариной и Ильи Григоренко может произойти нечто серьезное.

После того, как ребята покинули периметр, им понадобилось около полутора лет, чтобы миновать кризис в отношениях и вернуть нормальное общение, ведь пара постоянно конфликтовала.

Илья Григоренко бросил беременную Алену Ашмарину

Только спустя долгий период времени многие поклонники телестройки согласились поверить, что Илья на самом деле влюблен в свою избранницу, а ей, в свою очередь, абсолютно не стыдно встречаться с парнем, который значительно младше ее.

Вот только развития событий, при которых экс-участник «Дома-2» отважиться бросить беременную возлюбленную, не ожидали даже хейтеры.

Известием о беременности, которое, по всей видимости, и испугало парня, поделилась сама Ашмарина. По словам экс-участницы, на данный момент она находится в интересном положении уже на четвертом месяце, однако пока она не знает, кто у нее будет.

Илья Григоренко бросил беременную Алену Ашмарину

В доказательство своих слов Алена даже разместила в соцсети трогательное видео с УЗИ. Непонятно только, хотела ли она попросту поделиться радостью или же надеялась таким образом привлечь внимание несостоявшегося супруга.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Вчера, 19:08
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