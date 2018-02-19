Илья Григоренко бросил беременную Алену Ашмарину
Мало кто из фанатов молодежного реалити-шоу «Дом-2» верил, что в отношениях Алены Ашмариной и Ильи Григоренко может произойти нечто серьезное.
После того, как ребята покинули периметр, им понадобилось около полутора лет, чтобы миновать кризис в отношениях и вернуть нормальное общение, ведь пара постоянно конфликтовала.
Только спустя долгий период времени многие поклонники телестройки согласились поверить, что Илья на самом деле влюблен в свою избранницу, а ей, в свою очередь, абсолютно не стыдно встречаться с парнем, который значительно младше ее.
Вот только развития событий, при которых экс-участник «Дома-2» отважиться бросить беременную возлюбленную, не ожидали даже хейтеры.
Известием о беременности, которое, по всей видимости, и испугало парня, поделилась сама Ашмарина. По словам экс-участницы, на данный момент она находится в интересном положении уже на четвертом месяце, однако пока она не знает, кто у нее будет.
В доказательство своих слов Алена даже разместила в соцсети трогательное видео с УЗИ. Непонятно только, хотела ли она попросту поделиться радостью или же надеялась таким образом привлечь внимание несостоявшегося супруга.
После того, как ребята покинули периметр, им понадобилось около полутора лет, чтобы миновать кризис в отношениях и вернуть нормальное общение, ведь пара постоянно конфликтовала.
Только спустя долгий период времени многие поклонники телестройки согласились поверить, что Илья на самом деле влюблен в свою избранницу, а ей, в свою очередь, абсолютно не стыдно встречаться с парнем, который значительно младше ее.
Вот только развития событий, при которых экс-участник «Дома-2» отважиться бросить беременную возлюбленную, не ожидали даже хейтеры.
Известием о беременности, которое, по всей видимости, и испугало парня, поделилась сама Ашмарина. По словам экс-участницы, на данный момент она находится в интересном положении уже на четвертом месяце, однако пока она не знает, кто у нее будет.
В доказательство своих слов Алена даже разместила в соцсети трогательное видео с УЗИ. Непонятно только, хотела ли она попросту поделиться радостью или же надеялась таким образом привлечь внимание несостоявшегося супруга.