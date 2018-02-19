Илья Григоренко бросил беременную Алену Ашмарину

После того, как ребята покинули периметр, им понадобилось около полутора лет, чтобы миновать кризис в отношениях и вернуть нормальное общение, ведь пара постоянно конфликтовала.Только спустя долгий период времени многие поклонники телестройки согласились поверить, что Илья на самом деле влюблен в свою избранницу, а ей, в свою очередь, абсолютно не стыдно встречаться с парнем, который значительно младше ее.Вот только развития событий, при которых экс-участник «Дома-2» отважиться бросить беременную возлюбленную, не ожидали даже хейтеры.Известием о беременности, которое, по всей видимости, и испугало парня, поделилась сама Ашмарина. По словам экс-участницы, на данный момент она находится в интересном положении уже на четвертом месяце, однако пока она не знает, кто у нее будет.В доказательство своих слов Алена даже разместила в соцсети трогательное видео с УЗИ. Непонятно только, хотела ли она попросту поделиться радостью или же надеялась таким образом привлечь внимание несостоявшегося супруга.