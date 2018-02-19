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На спектакль в Театр Эстрады с участием Ольги Бузовой распроданы все билеты

Судя по всему, всё, к чему прикасается знаменитая теледива Ольга Бузова - вызывает неподдельный интерес от зрителей и поклонников.

Не секрет, что концерты теледивы проходят с аншлагом, так и теперь на спектакль с участием Бузовой распроданы все билеты, благодаря армии ее поклонников.

На спектакль в Театр Эстрады с участием Ольги Бузовой распроданы все билеты

По словам одного из артистов Евгения Никищихина, после того, как участники труппы выходят, чтобы поклониться в конце спектакля, сцена сразу делится на два лагеря. На одной стороне сцены Ольга принимает огромное количество цветов и подарков от поклонников, а на другой артисты благодарят и кланяются зрителям за внимание к их творчеству.

И все это происходит во всех городах, где артистам уже довелось побывать со спектаклем «Мужчина нарасхват».

На спектакль в Театр Эстрады с участием Ольги Бузовой распроданы все билеты

Как бы не старались хейтеры и коллеги по цеху «насолить» звезде «Дома-2», имя Ольги Бузовой уже стало трендом, благодаря бесчисленной армии поклонников. И это лишь начало, о чем неоднократно сообщает певица, телеведущая и актриса.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Вчера, 18:33
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