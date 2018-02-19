На спектакль в Театр Эстрады с участием Ольги Бузовой распроданы все билеты

Не секрет, что концерты теледивы проходят с аншлагом, так и теперь на спектакль с участием Бузовой распроданы все билеты, благодаря армии ее поклонников.По словам одного из артистов Евгения Никищихина, после того, как участники труппы выходят, чтобы поклониться в конце спектакля, сцена сразу делится на два лагеря. На одной стороне сцены Ольга принимает огромное количество цветов и подарков от поклонников, а на другой артисты благодарят и кланяются зрителям за внимание к их творчеству.И все это происходит во всех городах, где артистам уже довелось побывать со спектаклем «Мужчина нарасхват».Как бы не старались хейтеры и коллеги по цеху «насолить» звезде «Дома-2», имя Ольги Бузовой уже стало трендом, благодаря бесчисленной армии поклонников. И это лишь начало, о чем неоднократно сообщает певица, телеведущая и актриса.