Либерж Кпадону изнутри познакомилась со съемочным процессом «Дома-2»

«Спасибо большое всей закадровой команде «Дом-2» за бесценный опыт в работе. Вы крутые. Теперь я могу с уверенностью сказать, что вы творите чудеса!!! Мне было приятно прикоснуться к вашему миру и набраться опыта», - написала девушка.

Девушка интригует подписчиков, не спеша делясь подробностями, которые их интересуют. Она заявила, что получила большой опыт в работе за кадром и с уверенностью может сказать, что сотрудники реалити-шоу творят настоящие чудеса. Либи было невероятно приятно окунуться в данную сферу деятельности.По словам Кпадону, благодаря знакомству с закадровым процессом теперь ей будет гораздо легче работать в кадре. Теперь она с нетерпением ожидает встречи со зрителем. Правда, мулатка дополнила, что на съемки она все-таки пока не отправится, однако если все пройдет хорошо, то встреча пройдет на ура.