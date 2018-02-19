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Либерж Кпадону изнутри познакомилась со съемочным процессом «Дома-2»

Недавно бывшая участница телепроекта «Дом-2» Либерж Кпадону пробовала свои силы в амплуа ведущей на Острове любви. И хотя Либи уверяла поклонников, что ее утвердили, спустя какое-то время она появилась на работе с кастинг-службами.

Либерж Кпадону изнутри познакомилась со съемочным процессом «Дома-2»

Девушка интригует подписчиков, не спеша делясь подробностями, которые их интересуют. Она заявила, что получила большой опыт в работе за кадром и с уверенностью может сказать, что сотрудники реалити-шоу творят настоящие чудеса. Либи было невероятно приятно окунуться в данную сферу деятельности.

Либерж Кпадону изнутри познакомилась со съемочным процессом «Дома-2»

По словам Кпадону, благодаря знакомству с закадровым процессом теперь ей будет гораздо легче работать в кадре. Теперь она с нетерпением ожидает встречи со зрителем. Правда, мулатка дополнила, что на съемки она все-таки пока не отправится, однако если все пройдет хорошо, то встреча пройдет на ура.

«Спасибо большое всей закадровой команде «Дом-2» за бесценный опыт в работе. Вы крутые. Теперь я могу с уверенностью сказать, что вы творите чудеса!!! Мне было приятно прикоснуться к вашему миру и набраться опыта», - написала девушка.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:29
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