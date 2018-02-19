АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Хвостатые звезды: Кометы несли с собою благословение или проклятие, связанное со значительными событиями в мире
EUR 70.65 USD 56.36
Курс валют на 17.02.2018

Анастасия Костенко прокомментировала «измену» Дмитрия Тарасова со звездой шоу «Пацанки»

На днях на просторах Сети стали появляться слухи о том, что Дмитрий Тарасов ухаживал в клубе за звездой телешоу «Пацанки» Кристиной Белокопытовой.

Не смотря на активные обсуждения, многие пользователи Сети решили, что этого не было, а сама Кристина решила попросту пропиариться за счет известного футболиста. К тому же девушка решила отключить комментарии к своим недавним постам, не желая выслушивать всю негативную критику, а некоторые снимки и вовсе удалила.

Анастасия Костенко прокомментировала «измену» Дмитрия Тарасова со звездой шоу «Пацанки»

Обитатели социальных сетей сообщили о якобы измене Тарасова его супруге Анастасии Костенко. Однако та спокойно отреагировала на поведение звезды «пацанок».

«По видео очевидно, что никому там не до нее», - написала избранница Дмитрия Тарасова.

Стоит отметить, что некоторые подписчики решили, что Настя готова простить супругу очень многое.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:36
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кендалл Дженнер рассказала, почему избегает
Группа ГАЗ приступила к контрактной сборке Skoda
Австралийка из Мельбурна родила самого тяжелого
Певица Алсу сделала долгий перерыв в карьере
Трамп назвал Опру Уинфри "неуверенной и
Анне Грачевской отказали в выезде в Россию на
Ученые: Терпеливость является важным признаком
В музеях КНР и Южной Кореи появятся восковые
Ученые: Смартфоны становятся виновниками
Мировой рынок легковых авто в январе вырос на 7%
Ученые предложили искать инопланетную жизнь по
Компания Samsung не может реализовать достаточно
Анастасия Макеева купила новую квартиру и
В Сети появилось шпионское фото новой версии
В Казани отчим убил 16-летнюю падчерицу
Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram
Наталья Чистякова-Ионова порадовала поклонников
Татьяна Тарасова считает, что отечественные
«Россети» могут стать совладельцем ФК «ЦСКА»
Сергей Лазарев опубликовал фото со своим сыном на
Валентина Талызина призналась, что вместо дочери
Влад Соколовский во время отдыха на Бали заболел
Samsung будет предлагать подарки к Galaxy Note 8
В продажу поступил внедорожник Mitsubishi Pajero
В Новом Уренгое Филипп Киркоров пытается
Израиль испытал ПРО для перехвата ракет в космосе
Французский горнолыжник Матьё Фэвр изгнан из
Алиса Литинская хвастается в Instagram поездкой в
Авиакомпания S7 планирует купить 100 укороченных
Лиза Пескова опубликовала фото со своим папой и
Просмотреть все новости