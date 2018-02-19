Анастасия Костенко прокомментировала «измену» Дмитрия Тарасова со звездой шоу «Пацанки»
На днях на просторах Сети стали появляться слухи о том, что Дмитрий Тарасов ухаживал в клубе за звездой телешоу «Пацанки» Кристиной Белокопытовой.
Не смотря на активные обсуждения, многие пользователи Сети решили, что этого не было, а сама Кристина решила попросту пропиариться за счет известного футболиста. К тому же девушка решила отключить комментарии к своим недавним постам, не желая выслушивать всю негативную критику, а некоторые снимки и вовсе удалила.
Обитатели социальных сетей сообщили о якобы измене Тарасова его супруге Анастасии Костенко. Однако та спокойно отреагировала на поведение звезды «пацанок».
Стоит отметить, что некоторые подписчики решили, что Настя готова простить супругу очень многое.
Не смотря на активные обсуждения, многие пользователи Сети решили, что этого не было, а сама Кристина решила попросту пропиариться за счет известного футболиста. К тому же девушка решила отключить комментарии к своим недавним постам, не желая выслушивать всю негативную критику, а некоторые снимки и вовсе удалила.
Обитатели социальных сетей сообщили о якобы измене Тарасова его супруге Анастасии Костенко. Однако та спокойно отреагировала на поведение звезды «пацанок».
«По видео очевидно, что никому там не до нее», - написала избранница Дмитрия Тарасова.
Стоит отметить, что некоторые подписчики решили, что Настя готова простить супругу очень многое.