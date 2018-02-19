Анастасия Костенко прокомментировала «измену» Дмитрия Тарасова со звездой шоу «Пацанки»

«По видео очевидно, что никому там не до нее», - написала избранница Дмитрия Тарасова.

Не смотря на активные обсуждения, многие пользователи Сети решили, что этого не было, а сама Кристина решила попросту пропиариться за счет известного футболиста. К тому же девушка решила отключить комментарии к своим недавним постам, не желая выслушивать всю негативную критику, а некоторые снимки и вовсе удалила.Обитатели социальных сетей сообщили о якобы измене Тарасова его супруге Анастасии Костенко. Однако та спокойно отреагировала на поведение звезды «пацанок».Стоит отметить, что некоторые подписчики решили, что Настя готова простить супругу очень многое.