Нелли Ермолаева устроила первую фотосессию для своего первенца

«Первая фотосессия нашего медвежонка, — сообщила молодая мамочка. -Фотосессии рекомендуются проводить от 5 до 10 дней от рождения, что обусловлено физиологией малыша».

На фотографиях, которые молодая мамочка выложила в Инстаграм, ребенку всего неделя от роду. Дабы избежать массовой негативной критики, девушка решила отключить возможность комментирования этих снимков.Напоминаем, что 9 февраля Ермолаева стала мамой. Она подробно рассказала подписчикам, как протекала ее беременность, как готовилась к родам, и как появился на свет очаровательный малыш, которого позднее назвали Мироном. Через неделю после рождения малыша, Нелли организовала первую в жизни сына фотосессию.По словам знаменитости, именно в этом возрасте новорожденные позируют максимально естественно. Так как они помнят свою позу в утробе мамы, но при этом малыши крепко спят большую часть суток, не мешая фотографу. Нелли посоветовала всем мамочкам сделать подобный фотосет, ведь это память о первых днях своего ребенка, считает она.