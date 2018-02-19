Александра Артемова на День всех влюбленных ничего не подарила Евгению Кузину

Совсем недавно Женя подарил возлюбленной дорогостоящий автомобиль, фотографии которого Александра довольно часто выкладывает на своей страничке в социальной сети.Мужчина любит радовать свою молодую супругу и в День всех влюбленных преподнес ей замечательный кожаный ремень, а также духи за 25 тысяч рублей. Девушка призналась, что была приятно удивлена вниманием своего мужа, который не скупится на подарки, ведь готов всегда порадовать свою вторую половинку.Стоит отметить, что сама Артёмова супругу подарок не приготовила. Девушка честно призналась, что ее поступок можно назвать «свинским», однако она готова любой ценой загладить вину.Экс-участница скандальной телестройки сообщила, что в самое ближайшее время прикупит Евгению достойный подарок, который обязательно ему понравится.