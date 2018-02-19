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Хейтеры заметили, что у Ольги Бузовой выпадают волосы

Знаменитая певица Ольга Бузова не перестает радовать фанатов новыми треками и клипами.

Накануне Дня Святого Валентина брюнетка презентовала новый клип, который понравился зрителям хорошей картинкой на популярный мотив.

Хейтеры заметили, что у Ольги Бузовой выпадают волосы

Огромное разнообразие образов, удлинение волос и различные стрижки не идут на пользу Ольге Бузовой. Теледива настолько заигралась со сменой стилей, что рискует остаться без волос. Исходя из многочисленных фотоснимков в социальных сетях, девушка стремительно теряет волосы.

Хейтеры заметили, что у Ольги Бузовой выпадают волосы

Стоит заметить, что у Ольги уже не впервые появляются проблемы со здоровьем. Певица устает на работе, но, тем не менее, продолжает «вкалывать» не покладая рук. Множественные обращения к врачам не могут заставить Олю задуматься о своем здоровье, которое за последнее время довольно сильно пошатнулось, что и привело в том числе и к утрате волос.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:15
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