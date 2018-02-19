Хейтеры заметили, что у Ольги Бузовой выпадают волосы

Накануне Дня Святого Валентина брюнетка презентовала новый клип, который понравился зрителям хорошей картинкой на популярный мотив.Огромное разнообразие образов, удлинение волос и различные стрижки не идут на пользу Ольге Бузовой. Теледива настолько заигралась со сменой стилей, что рискует остаться без волос. Исходя из многочисленных фотоснимков в социальных сетях, девушка стремительно теряет волосы.Стоит заметить, что у Ольги уже не впервые появляются проблемы со здоровьем. Певица устает на работе, но, тем не менее, продолжает «вкалывать» не покладая рук. Множественные обращения к врачам не могут заставить Олю задуматься о своем здоровье, которое за последнее время довольно сильно пошатнулось, что и привело в том числе и к утрате волос.