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Александр Гобозов заявил, что его отношения с Иваной Диловой находятся под большим вопросом

Каждый день поклонники телепроекта «Дом-2» обсуждают отношения Саши Гобозова и Иваны Диловой.

Отношения ребят находятся на грани разрыва, и пара уже не скрывает, что их будущее сейчас под серьезной угрозой. Александр довольно быстро закрутил роман с новой девушкой, которая оказалась для него слишком молода и неопытна.

Александр Гобозов заявил, что его отношения с Иваной Диловой находятся под большим вопросом

На днях стало известно, что Ивана Дилова не против отпустить Гобозова в свободное плавание, так как не доверяет ему из-за предательства Кати Зиновьевой. Девушка обещала продемонстрировать себя в другом свете, при этом мужчина может сразу же от неё уйти.

Александр Гобозов заявил, что его отношения с Иваной Диловой находятся под большим вопросом

Сегодня Саша заявил, что его отношения с Иваной находятся под большим вопросом. Главной причиной разногласий стало нежелание девушки завести детей и создать семью. Дилова ещё очень молода, а потому и не спешит в этом вопросе, в то время, как старик Гобозов не хочет теряться время зря.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:14
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