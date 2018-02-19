Александр Гобозов заявил, что его отношения с Иваной Диловой находятся под большим вопросом

Отношения ребят находятся на грани разрыва, и пара уже не скрывает, что их будущее сейчас под серьезной угрозой. Александр довольно быстро закрутил роман с новой девушкой, которая оказалась для него слишком молода и неопытна.На днях стало известно, что Ивана Дилова не против отпустить Гобозова в свободное плавание, так как не доверяет ему из-за предательства Кати Зиновьевой. Девушка обещала продемонстрировать себя в другом свете, при этом мужчина может сразу же от неё уйти.Сегодня Саша заявил, что его отношения с Иваной находятся под большим вопросом. Главной причиной разногласий стало нежелание девушки завести детей и создать семью. Дилова ещё очень молода, а потому и не спешит в этом вопросе, в то время, как старик Гобозов не хочет теряться время зря.