Алиана Устиненко продемонстрировала поклонникам свой вокал

Алиана начала брать уроки по вокалу и теперь решила продемонстрировать первые результаты ее трудов. Для этого Устиненко выбрала композицию «No Roots», которую исполняет Alice Merton.Многие отметили, что вокальные данные начинающей певицы, мягко говоря, слегка сомнительны. Особенно, если сравнить с исполнением этой же песни от Alice Merton. К слову, некоторые подписчики девушки это и сделали.В итоге, фанаты экс-участницы в комментариях разделились на два лагеря. Некоторые, кто не слышал оригинального звучания трека «No Roots», принялись расхваливать Устиненко за ее вокальные способности. Другие же, кто знает, как исполняет эту же песню певица Alice Merton, раскритиковали Алиану с головы до ног, сравнивая ту с неудачной копией Ольги Бузовой.По всей видимости, Алиане не дает покоя стремительно растущая популярность телеведущей «Дома-2», настолько, что захотелось и самой стать певицей. Однако навряд ли у нее получится догнать активно набирающий обороты успех Ольги Бузовой.