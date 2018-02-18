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Алиана Устиненко продемонстрировала поклонникам свой вокал

Еще прошлым летом бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» озадачила своих фолловеров желанием петь, а если быть точнее, то желанием выступать на сцене в амплуа певицы.

Алиана начала брать уроки по вокалу и теперь решила продемонстрировать первые результаты ее трудов. Для этого Устиненко выбрала композицию «No Roots», которую исполняет Alice Merton.

Алиана Устиненко продемонстрировала поклонникам свой вокал

Многие отметили, что вокальные данные начинающей певицы, мягко говоря, слегка сомнительны. Особенно, если сравнить с исполнением этой же песни от Alice Merton. К слову, некоторые подписчики девушки это и сделали.

В итоге, фанаты экс-участницы в комментариях разделились на два лагеря. Некоторые, кто не слышал оригинального звучания трека «No Roots», принялись расхваливать Устиненко за ее вокальные способности. Другие же, кто знает, как исполняет эту же песню певица Alice Merton, раскритиковали Алиану с головы до ног, сравнивая ту с неудачной копией Ольги Бузовой.

По всей видимости, Алиане не дает покоя стремительно растущая популярность телеведущей «Дома-2», настолько, что захотелось и самой стать певицей. Однако навряд ли у нее получится догнать активно набирающий обороты успех Ольги Бузовой.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Вчера, 20:45
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