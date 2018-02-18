Ксению Бородину перепутали с узником концлагеря

Стоит отметить, что своим внешним видом знаменитость напомнила узников концлагерей.Ведущая молодежного реалити-шоу «Дом-2» предстала перед поклонниками в довольно необычном виде. Звезда облачилась в странный наряд, состоящий из пиджака и шорт. Также на ней одеты длинные носки и ботинки на высоком каблуке. Тем самым девушка напомнила узников концлагерей времен Второй Мировой Войны.Вдобавок ко всему Бородина на этом изображении выглядит сильно похудевшей, что привело ее фанатов в некоторое замешательство, ведь ранее Ксюша смотрелась более привлекательно. Поклонники знаменитости разделились на два лагеря, обсуждая ее новое фото.Некоторым пришелся по вкусу очередной ее образ, другие же подвергли снимок критике за сильную худобу и безвкусную одежду. К слову, спустя двадцать минут после публикации пост Бородиной набрал почти сорок тысяч лайков и внушительное число комментариев.