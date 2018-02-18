Хейтеры считают, что Алексей Чайчиц использует Лизу Триандафилиди из-за финансовой выгоды

Участник телестройки долгое время трудился в командировках за границей, чтобы заработать на собственное жилье, вот только приобрёл собственность не в Москве, а на родине.На данный момент новому жилищу Алексея требуется ремонт, в связи с этим парень и находится на проекте, однако, как долго придется зарабатывать на благоустройство жилья, пока не известно. Чтобы удвоить свои старания участник решит создать отношения с не нужной никому Лизой Триандафилиди, пообещав ей золотые горы.По слухам, теперь Елизавета отчисляет в общий бюджет часть своих гонораров. Девушка является старым участником, а значит, получает хорошую зарплату. Выбор Лёши пал на Триандафилиди не случайно, так как она выгодна, как и на Поляне, так и в финансовом плане, вот только после ухода с реалити-шоу отношения ребят вряд ли пройдут проверку на прочность, ведь былой проектной зарплаты у Триандафилиди уже не будет.