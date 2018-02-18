Саша Шева совершенно забыла про Арая Чобаняна
Не так давно на Остров любви вернули Александру Шеву.
Девушка оставила в Москве возлюбленного Арайя Чобаняна, которому ранее клялась в вечной любви. По прибытии на Сейшельские острова, наша героиня не стала терять времени зря и тут же захомутала Давида Анташвили.
На днях стало известно о том, что Давида и Сашу отправили уединиться на соседний остров без камер. По всей видимости, организаторы намерены раздуть из этого историю любви, со всеми дальнейшими обстоятельствами.
Великие чувства Александры к Арайю закончились также скоро, как и начались, так как парень не является участником телестройки, а для Шевы проект гораздо важнее, чем симпатия к парню, которого не пускают обратно на поляну.
Девушка оставила в Москве возлюбленного Арайя Чобаняна, которому ранее клялась в вечной любви. По прибытии на Сейшельские острова, наша героиня не стала терять времени зря и тут же захомутала Давида Анташвили.
На днях стало известно о том, что Давида и Сашу отправили уединиться на соседний остров без камер. По всей видимости, организаторы намерены раздуть из этого историю любви, со всеми дальнейшими обстоятельствами.
Великие чувства Александры к Арайю закончились также скоро, как и начались, так как парень не является участником телестройки, а для Шевы проект гораздо важнее, чем симпатия к парню, которого не пускают обратно на поляну.