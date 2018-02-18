Екатерина Зиновьева разочаровала Сашу Гобозова, отказавшись бороться за него

«Зиновьева просто умница) Правильно. Зачем ей бороться за Сашку, если он сам вернется?», «По-моему, Катя просто решила немного схитрить, и это тоже правильно», «Иванка чересчур ленивая, не хочет никакой движухи создавать», - рассуждают зрители.

Участница проекта заявила, что отныне не собирается конкурировать с Иваной Диловой за Сашу Гобозова. Теперь мужчина может быть спокоен, ведь Катя собирается жить дальше, и больше не уюивается из-за него. Такие слова шокировали Гобозова, ведь тот ожидал, что Зиновьева будет действовать по одной схеме.Мужчина понимает, что без конфликта и помощи извне постройка отношений с Иваной обречена на провал. Это понимают и зрители, и другие участники. К слову, и сама Катя не может этого не понимать. Как и тот факт, что Ольга Васильевна имеет серьезное влияние на сына, а с женщиной Катя чудесно ладит.Зиновьева даже побывала в гостях у Гобозовой-старшей и поплакалась ей в жилетку. Так что борьба за Сашу, хоть и негласная, но продолжается. Сейчас обиженный отсутствием внимания со стороны Кати, мужчина начнет сам задевать ее и стараться привлечь внимание.