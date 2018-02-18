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Екатерина Зиновьева разочаровала Сашу Гобозова, отказавшись бороться за него

Участник молодежной телестройки «Дом-2» Александр Гобозов не ожидал, что Катерина Зиновьева так его подставит. Девушка неожиданно решила отказаться от борьбы за него.

Участница проекта заявила, что отныне не собирается конкурировать с Иваной Диловой за Сашу Гобозова. Теперь мужчина может быть спокоен, ведь Катя собирается жить дальше, и больше не уюивается из-за него. Такие слова шокировали Гобозова, ведь тот ожидал, что Зиновьева будет действовать по одной схеме.

Екатерина Зиновьева разочаровала Сашу Гобозова, отказавшись бороться за него

Мужчина понимает, что без конфликта и помощи извне постройка отношений с Иваной обречена на провал. Это понимают и зрители, и другие участники. К слову, и сама Катя не может этого не понимать. Как и тот факт, что Ольга Васильевна имеет серьезное влияние на сына, а с женщиной Катя чудесно ладит.

Зиновьева даже побывала в гостях у Гобозовой-старшей и поплакалась ей в жилетку. Так что борьба за Сашу, хоть и негласная, но продолжается. Сейчас обиженный отсутствием внимания со стороны Кати, мужчина начнет сам задевать ее и стараться привлечь внимание.

Екатерина Зиновьева разочаровала Сашу Гобозова, отказавшись бороться за него

«Зиновьева просто умница) Правильно. Зачем ей бороться за Сашку, если он сам вернется?», «По-моему, Катя просто решила немного схитрить, и это тоже правильно», «Иванка чересчур ленивая, не хочет никакой движухи создавать», - рассуждают зрители.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Вчера, 18:02
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