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Евгения Феофилактова призналась, что находится в интересном положении

На просторах Сети все чаще появляются слухи о том, что экс-участница знаменитого реалити-шоу «Дом-2» Женя Феофилактова ждет ребенка от своего нового избранника.

На днях девушка разместила на своей страничке в Инстаграме снимок в верхней одежде напротив мангала, а в комментариях сообщила, что так проходят каждые выходные в ее семье.

Евгения Феофилактова призналась, что находится в интересном положении

Затем она добавила: «Сразу для особо умных... я не беременна, под комбезом теплый костюм. Хотя ладно, ладно ... беременна».
Впрочем, большинство поклонников поняли, что это была всего лишь шутка, однако некоторые действительно поверили и теперь ждут беременности Жени.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:25
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