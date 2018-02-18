Евгения Феофилактова призналась, что находится в интересном положении

На днях девушка разместила на своей страничке в Инстаграме снимок в верхней одежде напротив мангала, а в комментариях сообщила, что так проходят каждые выходные в ее семье.Затем она добавила: «Сразу для особо умных... я не беременна, под комбезом теплый костюм. Хотя ладно, ладно ... беременна».Впрочем, большинство поклонников поняли, что это была всего лишь шутка, однако некоторые действительно поверили и теперь ждут беременности Жени.