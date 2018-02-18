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Размер груди Ольги Бузовой снова подвергся крике со стороны хейтеров

Популярной певицу и ведущую реалити-шоу «Дом-2» Ольгу Бузову довольно часто критикуют из-за размера ее груди.

Девушке постоянно советуют обратиться к пластическому хирургу или же попросту использовать подкладки.

На днях Бузова разместила на своей страничке в Инстаграме снимок, на котором предстала перед подписчиками в красном бархатном платье с широким вырезом на боку и глубоким декольте.

Размер груди Ольги Бузовой снова подвергся крике со стороны хейтеров

Увидев снимок, многие пользователи соцсети и недоброжелатели стали писать, что у девушки пропала и без того не слишком большая грудь. Хейтеры в очередной раз посоветовали Ольге подкладывать что-нибудь в бюстгальтер, дабы хоть как-то подчеркнуть ее бюст.

К слову, фотография знаменитости была сделана в Смоленске, где та выступила в рамках конкурса красоты «Русская Краса 2018», а затем заняла место в жюри.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:56
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