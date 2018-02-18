Размер груди Ольги Бузовой снова подвергся крике со стороны хейтеров

Девушке постоянно советуют обратиться к пластическому хирургу или же попросту использовать подкладки.На днях Бузова разместила на своей страничке в Инстаграме снимок, на котором предстала перед подписчиками в красном бархатном платье с широким вырезом на боку и глубоким декольте.Увидев снимок, многие пользователи соцсети и недоброжелатели стали писать, что у девушки пропала и без того не слишком большая грудь. Хейтеры в очередной раз посоветовали Ольге подкладывать что-нибудь в бюстгальтер, дабы хоть как-то подчеркнуть ее бюст.К слову, фотография знаменитости была сделана в Смоленске, где та выступила в рамках конкурса красоты «Русская Краса 2018», а затем заняла место в жюри.