Появились слухи, что Дмитрий Тарасов изменяет Анастасии Костенко

По слухам, известный футболист активно заигрывал с ней в клубе и даже подарил цветы. По всей видимости, это вполне может быть правдой, так как Кристина – ярая любительница клубов, а Тарасов предпочитает отдыхать без своей законной супруги.Стоит отметить, что злопыхатели уверены, что скоро Анастасия Костенко окажется в числе бывших жен полузащитника «Локомотива» или же ей придется закрывать глаза на его многочисленные измены.