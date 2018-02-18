Хейтеры назвали Ольгу Бузову «пьяной выпускницей ПТУ» из-за нового фото

К слову, поклонники девушки активно раскритиковали снимок, отметив, что в таком случае лучше бы она показывала свои собственные дизайнерские работы, чем появляться в таком «уродстве».Образ Бузовой составили - тёмно-синее бархатное платье, черные туфли-лодочки на ногах и кудрявая прическа. Поклонники подчеркнули, что всё это совсем не подходит артистке, так как выглядит она достаточно старомодно, а данная обувь вызвала негатив из-за выступающих на ногах вен и шишек.Хейтеры назвали Ольгу Бузову «пьяной выпускницей ПТУ», а также попросили в следующий раз хорошенько подумать над тем, что стоит выкладывать в Instagram, и что нет.Помимо наряда, пользователям Сети не понравилась и причёска. Некоторые отметили, что Бузова выглядит намного лучше с привычным каре. Поклонники также посочувствовали Ольге, заметив, что выступающие на ногах вены говорят о том, как много она ей приходится ходить.