АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Семирамида: Висячие сады не имеют отношения к великой царице древности, ставшей первой женщиной–воином в истории
EUR 70.65 USD 56.36
Курс валют на 17.02.2018

Поисковик «Яндекс» не воспринимает Максима Галкина юмористом, а Ольгу Бузову певицей

При написании запроса в поисковике «Яндекс» сразу отображается информация об известной личности, местоположении или же определенном событии. Однако если поинтересоваться, кто такая Ольга Бузова, то ответ выдаст - российская модель, а Максим Галкин является в первую очередь исполнителем.

Уже больше года знаменитая теледива выступает на сцене в амплуа певицы. Несмотря на огромную аудиторию поклонников на концертах, «Яндекс» не хочет воспринимать девушку, как певицу, и считает ее российской моделью. Такую информацию «Яндекс» выдает на основе сведений из свободной энциклопедии «Википедия».

Поисковик «Яндекс» не воспринимает Максима Галкина юмористом, а Ольгу Бузову певицей

Стоит отметить, что в самой статье о сольной карьере певицы Ольги Бузовой имеется много информации. К тому же упоминается и её первая песня, записанная 6 лет назад с рэпером T-Killah.

Свою известность знаменитость получила благодаря участию в реалити-шоу «Дом-2», в котором впоследствии девушка стала ведущей. Модельным бизнесом Оля занималась редко и не смогла добиться ошеломляющих успехов из-за многочисленной критики по поводу ее «нулёвочки» вместо роскошной груди.

Поисковик «Яндекс» не воспринимает Максима Галкина юмористом, а Ольгу Бузову певицей

Неточности при запросах «Яндекса» случаются довольно часто. Так, например, юмориста и шоумена Максима Галкина поисковая система воспринимает в первую очередь как российского исполнителя. При этом в информации из «Википедии» можно увидеть, что его называют телеведущим, шоуменом, стендап-комиком и артистом, а его песни – это замечательные пародии на известных личностей.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:46
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Регина Тодоренко заболела и попала в инфекционное
Лена Миро с уважением отнеслась к желанию полных
Настасья Самбурская для новой роли
Екатерина Вилкова удивила поклонников своим
Аркадий Укупник показал свой первый подарок к
Министр обороны Германии назвала самую большую
В Петербурге мужчина после избиения сожительницы
Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко успешно
Американский художник-модельер Майкл Энтони
Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовала в
Владимир Соловьев не советует мужчинам дарить
Вера Брежнева в рамках Instagram объявила кастинг
Иван Жидков поблагодарил бывшую супругу Татьяну
Американец на вечеринке заставил козла пить виски
В Перми по улицам города гулял огромный черный
Мария Кожевникова появилась перед фанатами в
Стаса Пьеху удивили советы мужьям и женам из
Грузия вернулась в тройку крупнейших поставщиков
Муж Ксении Бородиной считает себя сильным
Жители США вышли на митинг за ужесточение
ФАС обнаружила завышение цен на 17 жизненно
Саша Харитонова назвала Гобозова любителем
Эвелина Бледанс поведала пользователям, что хочет
В сеть выложили рендеры универсала Volvo V40
Британцы назвали катастрофой закрытие ресторанов
Анджелина Джоли на престижной премии ужаснула
Настасья Самбурская возмущена ложной информацией
Рэпер Тимати и Максим Фадеев не поняли друг друга
Сати Казанова считает зависть самым страшным
Huawei работает над аналогом iPhone SE
Просмотреть все новости