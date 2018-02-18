Поисковик «Яндекс» не воспринимает Максима Галкина юмористом, а Ольгу Бузову певицей

Уже больше года знаменитая теледива выступает на сцене в амплуа певицы. Несмотря на огромную аудиторию поклонников на концертах, «Яндекс» не хочет воспринимать девушку, как певицу, и считает ее российской моделью. Такую информацию «Яндекс» выдает на основе сведений из свободной энциклопедии «Википедия».Стоит отметить, что в самой статье о сольной карьере певицы Ольги Бузовой имеется много информации. К тому же упоминается и её первая песня, записанная 6 лет назад с рэпером T-Killah.Свою известность знаменитость получила благодаря участию в реалити-шоу «Дом-2», в котором впоследствии девушка стала ведущей. Модельным бизнесом Оля занималась редко и не смогла добиться ошеломляющих успехов из-за многочисленной критики по поводу ее «нулёвочки» вместо роскошной груди.Неточности при запросах «Яндекса» случаются довольно часто. Так, например, юмориста и шоумена Максима Галкина поисковая система воспринимает в первую очередь как российского исполнителя. При этом в информации из «Википедии» можно увидеть, что его называют телеведущим, шоуменом, стендап-комиком и артистом, а его песни – это замечательные пародии на известных личностей.