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Шуткам про отношения Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова посвятили целое ток-щоу на ТНТ

Знаменитая ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова анонсировала выпуск ток-шоу «Прожарка» со своим участием. В этом выпуске комики уделили внимание отношениям теледивы и футболиста Дмитрия Тарасова.

Некоторые фанаты Бузовой негативно восприняли данное шоу. Все дело в том, что юмористы акцентировали свое внимание на превосходстве Ольги, всячески поливая грязью полузащитника «Локомотива».

Напоминаем, что именно с ним девушка расторгнула брак больше года назад после длительных отношений. А в начале прошлого года Бузова выпустила дебютную сольную композицию, подстриглась под каре и стала брюнеткой. Многие полагают, что всё это произошло исключительно из-за Тарасова.

Шуткам про отношения Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова посвятили целое ток-щоу на ТНТ

К тому же, у девушки контракт с телеканалом ТНТ, поэтому любой негатив в её адрес мог плохо отразиться на репутации реалити-шоу «Дом-2». Оля не прижилась на Первом канале, где одно время вела «Бабий бунт». При этом исполнительница стала одной из самых высокодоходных звезд 2017 года.

Тем не менее, поклонники уверены, что ей слишком много внимания уделяется на ТНТ.

«Ужас, вы её божеством уже делаете, мерзко», - написала одна из подписчиц.

Подобного мнения придерживаются еще более десятка других пользователей Инстаграма. Сама же Бузова отметила, что критика со стороны хейтеров в её адрес остаётся неизменной на протяжении 10 лет.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:25
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