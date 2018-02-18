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Зрители считают, что Александр Гобозов занял роль сводника телепроекта «Дом-2»

Некоторые поклонники скандальной телестройки стали замечать, что куда бы не направились новенькие участники «Дома-2», где бы не остановились поговорить, там сразу же появляется Саша Гобозов.

Странную картину можно увидеть практически в каждом эфире. Гобозов изначально чуть не поселился в домике Ольги Рапунцель, распивал песни, подыгрывал Дмитренко, а затем начал вникать в отношения Ильи Яббарова и Алены Савкиной.

Зрители считают, что Александр Гобозов занял роль сводника телепроекта «Дом-2»

Позднее он полез давать ненужные советы Юлии Ефременковой, которая старается развернуть на проекте свой собственный сценарий, и такие советчики в лице неразведённых мужчин, по-видимому ей не очень нужны.

Не желая останавливаться, Саша стал сводить своего друга Дмитрия Кварацхелия с Ольгой Жариковой. В последнем случае рвение Гобозова вполне понятно, однако почему он следом начал сватать новенького участника Надежде Баташовой, недоумевают поклонники? Ведь у той итак немало проблем с улетевшим на остров Минаковым.

Фанаты реалити-шоу отметили, что не имея возможности строить нормальные отношения с Иваной Диловой, которая не хочет с ним заселяться, Александр направо и налево раздаёт советы опытного строителя любви.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:54
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