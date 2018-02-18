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Виктор Литвинов узнал об измене Татьяны Мусульбес после проверки на детекторе лжи

Пара Виктора Литвинова и Татьяны Мусульбес мечтала одержать обеду в свадебном конкурсе, однако после того, что узнал участник о своей возлюбленной, он может попросту отказаться свадьбы.

Татьяна рассказывала всем, что очень тоскует по своей второй половинке - Виктору Литвинову. По словам участницы телестройки, она буквально считала минуты до встречи, а когда дождалась, была невероятно счастлива.

Виктор Литвинов узнал об измене Татьяны Мусульбес после проверки на детекторе лжи

Пара снова воссоединилась, и хотя изначально все складывалось не совсем гладко, ребята все-таки уверенно шли к свадьбе и, в конце концов, ее устроили, вот только, для начала на Сейшелах.

Тем не менее, после свадьбы на Острове любви пара не отказалась от настоящего бракосочетания, а всерьез вознамерилась победить в конкурсе и забрать призовой миллион. Мусульбес так старалась, что стала устраивать с Виктором интимные взрослые игры, чередуя костюмы от Красной Шапочки до официантки. Поклонники «Дома-2» посмеивались, однако одобряли стремление сыграть свадьбу и создать еще одну ячейку общества.

Виктор Литвинов узнал об измене Татьяны Мусульбес после проверки на детекторе лжи

Однако, как выяснилось недавно при проверке Татьяны на детекторе лжи, она изменила Виктору, причем именно в тот период, когда парень только появился на Поляне телестройки. Девушка не призналась, кто же был ее партнером, но специалист предположил, что речь идет об Александре Губернаторском, с которым у Мусульбес был роман до Виктора.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:09
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