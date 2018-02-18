Виктор Литвинов узнал об измене Татьяны Мусульбес после проверки на детекторе лжи

Татьяна рассказывала всем, что очень тоскует по своей второй половинке - Виктору Литвинову. По словам участницы телестройки, она буквально считала минуты до встречи, а когда дождалась, была невероятно счастлива.Пара снова воссоединилась, и хотя изначально все складывалось не совсем гладко, ребята все-таки уверенно шли к свадьбе и, в конце концов, ее устроили, вот только, для начала на Сейшелах.Тем не менее, после свадьбы на Острове любви пара не отказалась от настоящего бракосочетания, а всерьез вознамерилась победить в конкурсе и забрать призовой миллион. Мусульбес так старалась, что стала устраивать с Виктором интимные взрослые игры, чередуя костюмы от Красной Шапочки до официантки. Поклонники «Дома-2» посмеивались, однако одобряли стремление сыграть свадьбу и создать еще одну ячейку общества.Однако, как выяснилось недавно при проверке Татьяны на детекторе лжи, она изменила Виктору, причем именно в тот период, когда парень только появился на Поляне телестройки. Девушка не призналась, кто же был ее партнером, но специалист предположил, что речь идет об Александре Губернаторском, с которым у Мусульбес был роман до Виктора.