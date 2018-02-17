Марго Овсянникова опубликовала откровенное видео, чтобы позлить Ольгу Бузову

Девушка закрутила роман с экс-ухажером Ольги Бузовой – Ромой Гриценко. Стоит отметить, что молодой человек даже делал телеведущей предложение, однако чуть позже они расстались.Теперь Овсянникова периодически публикует совместные фото и видео с парнем. Поклонники телестройки предполагают, что девушка таким образом хочет спровоцировать Ольгу Бузову на ревность, и тем самым повысить свою популярность.Под своим постом Овсянникова написала теплые слова возлюбленному за постоянные улыбки, а в адрес хейтеров отметила, что всё плохое к ним обязательно вернётся. В комментариях фолловеры порадовались за Марго и назвали её и Романа замечательной парой.Однако другие, недоброжелательно настроенные пользователи Сети, подчеркнули, что все их романы зарождаются по сценарию, а главная цель участников телестройки — дешёвая популярность.