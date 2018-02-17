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Марго Овсянникова опубликовала откровенное видео, чтобы позлить Ольгу Бузову

Участница «Дома-2» Маргарита Овсянникова разместила в Сети откровенное видео со своим новым избранником.

Девушка закрутила роман с экс-ухажером Ольги Бузовой – Ромой Гриценко. Стоит отметить, что молодой человек даже делал телеведущей предложение, однако чуть позже они расстались.

Марго Овсянникова опубликовала откровенное видео, чтобы позлить Ольгу Бузову

Теперь Овсянникова периодически публикует совместные фото и видео с парнем. Поклонники телестройки предполагают, что девушка таким образом хочет спровоцировать Ольгу Бузову на ревность, и тем самым повысить свою популярность.

Под своим постом Овсянникова написала теплые слова возлюбленному за постоянные улыбки, а в адрес хейтеров отметила, что всё плохое к ним обязательно вернётся. В комментариях фолловеры порадовались за Марго и назвали её и Романа замечательной парой.

Однако другие, недоброжелательно настроенные пользователи Сети, подчеркнули, что все их романы зарождаются по сценарию, а главная цель участников телестройки — дешёвая популярность.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Вчера, 21:20
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