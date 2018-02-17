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Виктория Романец и Антон Гусев снова продемонстрировали свою безграмотность

Знаменитые экс-участники скандального телепроекта «Дом-2» Антон Гусев и Вика Романец зачастую позорятся из-за своей неграмотности.

Виктория Романец и Антон Гусев снова продемонстрировали свою безграмотность

Так и сейчас парочка снова «отожгла». Как стало известно, Виктория совершенно не знает, как правильно пишется слово «презент», а ее возлюбленный Антон написал странное слово «Остаешь».

Виктория Романец и Антон Гусев снова продемонстрировали свою безграмотность

К слову, они частенько оправдываются тем, что их безграмотность - результат неудачного ввода текста в режиме Т9. Однако в этом случае на него грешить нет смысла, и становится очевидно, что молодые люди попросту безграмотные. Над ними уже вдоволь посмеялись и подписчики и злопыхатели, которые посоветовали парочке заняться самообразованием.

Виктория Романец и Антон Гусев снова продемонстрировали свою безграмотность
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Вчера, 20:28
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