Виктория Романец и Антон Гусев снова продемонстрировали свою безграмотность

Так и сейчас парочка снова «отожгла». Как стало известно, Виктория совершенно не знает, как правильно пишется слово «презент», а ее возлюбленный Антон написал странное слово «Остаешь».К слову, они частенько оправдываются тем, что их безграмотность - результат неудачного ввода текста в режиме Т9. Однако в этом случае на него грешить нет смысла, и становится очевидно, что молодые люди попросту безграмотные. Над ними уже вдоволь посмеялись и подписчики и злопыхатели, которые посоветовали парочке заняться самообразованием.