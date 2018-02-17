АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Китайская деревня миллионеров Хуаси стала главной экономической достопримечательностью страны
EUR 70.65 USD 56.36
Курс валют на 17.02.2018

Алена Рапунцель сразу же после ухода сестры заселилась в ее комнату

Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель ушли в декретный отпуск и оставили вип-домик Алене и Илье Яббарову.

Сестра Рапунцель рада, что теперь в вип-домике они с Ильей остались одни. Сейчас пара ощущает себя хозяевами апартаментов, ведь супруги Рапунцель наконец-то ушли в декрет. Однако, бытует мнение, что Ольга в декрете долго не продержалась и уже планирует обратно.

Алена Рапунцель сразу же после ухода сестры заселилась в ее комнату

Никакой тоски из-за расставания с Ольгой Алена не испытывает. К тому же, наоборот, девушка очень рада, что им теперь можно жить в доме без негатива, так каведь главный его производитель ушел за периметр. Вот только уйти надолго Ольга не хочет, так как не уверена, что их возьмут обратно.

Дмитрий же не слишком хочет возвращаться, парень уже дал понять, что вполне готов остаться за периметром и отныне не претендовать на комнату, где Алене так замечательно спится. К слову, новые хозяйства уже полностью окунулись в обустройство, ничуть не задумываясь по поводу каких-то этических норм.

Алена Рапунцель сразу же после ухода сестры заселилась в ее комнату

«Сегодня первый день, когда мы остались с Ильей в випдоме одни, сами себе хозяева. Оля с Димой ушли в декрет. Сегодня я проснулась с таким комфортом, с таким облегчением, спокойствие в доме, нет никакого негатива. Очень классно, выспались в комнатке, будем сейчас ее обустраивать», - рассказала Алена.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Вчера, 19:39
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Чувашии 6-летнему мальчику провели уникальную
Александр Телепнев исключен из партии за
Microsoft разработала комплекс виртуальной
Избитый в Перми DJ Smash «летит» на поправку
В Новосибирске "скорая помощь" ехала 15 часов на
Ученые выяснили, что сон необходим для развития
Уфологи считают таинственный огненный шар над
Тимати пригласили на ринг для выяснения отношений
Культовая игра System Shock приостановила
В Ишиме врачи спасли накачавшего свой половой
Россия разрабатывает модель беспилотного
Корпорация Danone подала в суд на
Житель Уфы выиграл в лотерею 26 млн рублей
Юлия Ковальчук поделилась своим утренним фото и
Задолженность россиян по исполнительным
«Нелюбовь» Звягинцева: У фильма есть шанс
Украинский певец Alekseev выступит от Беларуси на
К 2020-му на «фиолетовой» ветке метро будут
Астероид размером с Букингемский дворец
В NASA собираются вернуться к использованию
Игорь Крутой заговорил о непростом характере
Essential представила смартфон Essential Phone
Google тестирует систему геолокации для звонящих
Пэрис Хилтон поведала, как отметила своё 37-летие
Физики удалось добиться взаимодействия фотонов
В начале марта состоится старт ракеты-носителя
Инсайдер рассказал подробности о смартфоне LG G7
Новый внедорожник Haval H7L появится в России до
Старшая дочь Александра Реввы покорила сердца
Издевательства в раннем возрасте приводят к
Просмотреть все новости