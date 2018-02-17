Алена Рапунцель сразу же после ухода сестры заселилась в ее комнату

«Сегодня первый день, когда мы остались с Ильей в випдоме одни, сами себе хозяева. Оля с Димой ушли в декрет. Сегодня я проснулась с таким комфортом, с таким облегчением, спокойствие в доме, нет никакого негатива. Очень классно, выспались в комнатке, будем сейчас ее обустраивать», - рассказала Алена.

Сестра Рапунцель рада, что теперь в вип-домике они с Ильей остались одни. Сейчас пара ощущает себя хозяевами апартаментов, ведь супруги Рапунцель наконец-то ушли в декрет. Однако, бытует мнение, что Ольга в декрете долго не продержалась и уже планирует обратно.Никакой тоски из-за расставания с Ольгой Алена не испытывает. К тому же, наоборот, девушка очень рада, что им теперь можно жить в доме без негатива, так каведь главный его производитель ушел за периметр. Вот только уйти надолго Ольга не хочет, так как не уверена, что их возьмут обратно.Дмитрий же не слишком хочет возвращаться, парень уже дал понять, что вполне готов остаться за периметром и отныне не претендовать на комнату, где Алене так замечательно спится. К слову, новые хозяйства уже полностью окунулись в обустройство, ничуть не задумываясь по поводу каких-то этических норм.