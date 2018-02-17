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Ксения Бородина восстановила программу по силовым тренировкам

Знаменитая ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина вернула в свою программу тренировок силовые упражнения.

Этой зимой теледива провела две недели на Сейшелах, где у неё совсем не было времени ухаживать за своим телом. В результате обилия вкусных блюд из морепродуктов и ненормированного режима сна, девушка подпортила свою шикарную фигуру.

Ещё на островах Ксения призналась своим подписчикам, что обязательно займется похудением, когда они с семьёй вернутся в Москву. Не дожидаясь наступления весны, теледива так и поступила, продлив абонемент в спортзал.

Ксения Бородина восстановила программу по силовым тренировкам

Начала Ксюша с фитнес-упражнений и диеты, чтобы постепенно утратить лишний вес и укрепить мышцы. На данный момент Бородина выкладывает снимки из зала, где занимается уже с более серьёзным «железом».

Опубликованная на днях, брутальная фотография очень порадовала поклонников, которые также предпочитают здоровый образ жизни. Молодую мамочку похвалили за инициативность и энергичность, несмотря на то, что ей приходится растить двух дочерей.

«Правильно, нечего надеяться на матушку природу», «Всем бы таких красивых мамочек, целеустремлённых и с правильной позицией. Классно, когда женщина понимает, как сделать так, чтобы семья была достойной и счастливой», - пишут обрадованные фанаты.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Вчера, 17:54
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