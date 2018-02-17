Пользователи Сети предположили, что Марина Федункив пиарится за счет имени Ольги Бузовой

Так, например, в своей очередной пародии на клип Ольги Бузовой «Wi-Fi», в котором исполнительница снялась с неким «самым красивым преступником мира» Джереми Миксом, Федункив предложила свою версию видеоролика с «самыми красивыми преступниками исправительной колонии по Пермскому краю».Данный клип получил название «Если ты не мужчина, значит, из HI-FI». Стоит отметить, что своим постом актриса вызвала довольно бурные обсуждения среди пользователей Сети. Многие раскритиковали Марину за то, что та «наживается» на популярности Ольги Бузовой.К слову, многие вообще не поняли юмора Марины Федункив.