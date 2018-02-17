Пользователи Сети предположили, что Марина Федункив пиарится за счет имени Ольги Бузовой
Известная актриса Марина Федункив зачастую делает пародии на знаменитую телеведущую и певицу Ольгу Бузову.
Так, например, в своей очередной пародии на клип Ольги Бузовой «Wi-Fi», в котором исполнительница снялась с неким «самым красивым преступником мира» Джереми Миксом, Федункив предложила свою версию видеоролика с «самыми красивыми преступниками исправительной колонии по Пермскому краю».
Данный клип получил название «Если ты не мужчина, значит, из HI-FI». Стоит отметить, что своим постом актриса вызвала довольно бурные обсуждения среди пользователей Сети. Многие раскритиковали Марину за то, что та «наживается» на популярности Ольги Бузовой.
К слову, многие вообще не поняли юмора Марины Федункив.
Так, например, в своей очередной пародии на клип Ольги Бузовой «Wi-Fi», в котором исполнительница снялась с неким «самым красивым преступником мира» Джереми Миксом, Федункив предложила свою версию видеоролика с «самыми красивыми преступниками исправительной колонии по Пермскому краю».
Данный клип получил название «Если ты не мужчина, значит, из HI-FI». Стоит отметить, что своим постом актриса вызвала довольно бурные обсуждения среди пользователей Сети. Многие раскритиковали Марину за то, что та «наживается» на популярности Ольги Бузовой.
К слову, многие вообще не поняли юмора Марины Федункив.