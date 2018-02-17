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Ольга Бузова собирается пройти полный медосмотр

Знаменитая телеведущая «Дома-2» посоветовала своим поклонникам следить за своим здоровьем.

По словам Ольги, раз в полгода нужно обязательно пройти полное медобследование, даже если самочувствие хорошее, так как эта процедура поможет выявить болезни на ранней стадии их развития, а значит, поможет без труда остановить их.

Ольга Бузова собирается пройти полный медосмотр

К примеру, девушка сообщила, что раньше мало кто занимался своим здоровьем. К врачу обращались лишь тогда, когда уже становилось плохо. Однако за последние годы в несколько раз увеличилось количество людей, которые предпочитают проходить диспансеризацию.

Таким образом, уже множество болезней удалось предотвратить. К слову, сейчас все анализы можно сдать практически бесплатно, а в связи с этим не нужно лениться и позаботиться о своем здоровье.

Также Бузова сообщила, что и сама в ближайшее время планирует пройти полный осмотр.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:14
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