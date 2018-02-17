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Пользователи Сети обсудили перемены во внешности участницы «Дома-2» Елены Хроминой

С момента своего появления на поляне телепроекта «Дом-2» новая участница привлекает к себе все больше внимания телезрителей.

На этот раз те решили обсудить отличия во внешности Елены Хроминой до и после пластических операций, а вдобавок жесткой критике подверглась и татуировка в виде собаки.

Стоит отметить, что девушка все время старается подчеркнуть свою натуральность, в отличие от других девушек телепроекта, которые неоднократно прибегали к услугам пластического хирурга.

Пользователи Сети обсудили перемены во внешности участницы «Дома-2» Елены Хроминой

По словам новенькой участницы, она довольна своей внешностью, а самым кардинальным преобразованием Лена считает огромную цветную тату, которая расположилась у нее между ключиц и также от груди до шеи.

Тем не менее, зрители сравнили фотографии Хроминой «до и после», выяснив, что участница, все же, обращалась к специалисту по поводу ринопластики и увеличивала губы.

Большинство фанатов телестройки сошлись во мнении, что Елена хоть и симпатичная участница, но все портит безобразная татуировка собаки, которой девушка так гордится.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:45
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