Пользователи Сети обсудили перемены во внешности участницы «Дома-2» Елены Хроминой

На этот раз те решили обсудить отличия во внешности Елены Хроминой до и после пластических операций, а вдобавок жесткой критике подверглась и татуировка в виде собаки.Стоит отметить, что девушка все время старается подчеркнуть свою натуральность, в отличие от других девушек телепроекта, которые неоднократно прибегали к услугам пластического хирурга.По словам новенькой участницы, она довольна своей внешностью, а самым кардинальным преобразованием Лена считает огромную цветную тату, которая расположилась у нее между ключиц и также от груди до шеи.Тем не менее, зрители сравнили фотографии Хроминой «до и после», выяснив, что участница, все же, обращалась к специалисту по поводу ринопластики и увеличивала губы.Большинство фанатов телестройки сошлись во мнении, что Елена хоть и симпатичная участница, но все портит безобразная татуировка собаки, которой девушка так гордится.