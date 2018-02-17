Ксения Бородина приучает дочерей с детства беречь природу

Теледива проводит с дочками разъяснительную работу, почему так важно бережно относиться к окружающей среде на примере искусственной елки, которая была украшением жилища семьи в новогодние праздники. Ведь тот факт, что семья не закупает натуральную елку на каждый Новый год - уже является пассивным участием в деле сохранения природы.Этим Бородина и решила поделиться с поклонниками в своем микроблоге. Знаменитость подчеркнула, что учит своих детей бережному отношению к природе с детства и призвала всех родителей последовать ее примеру.Также, Ксюша заметила, что в последнее время в России сократилась вырубка лесов, что не может не радовать молодую женщину. По итогу, она подчеркнула, что воспитание любви к природе нужно начать с малого, а именно не бросать мусор мимо урны. Закончила ведущая знаменитой телестройки призывом ко всей стране - не покупать срубленные елки и перейти на искусственные.