На бывшую супругу Дмитрия Тарасова посыпались жестокие угрозы от подписчицы

Как оказалось, девушка столкнулась с довольно оскорбительными высказываниями в свой адрес. Оксана выразила возмущение поведением антифанатки.Бывшая жена полузащитника Дмитрия Тарасова, воспитывает его дочь Ангелину. Невзирая на то, что молодые люди разошлись еще несколько лет назад, некоторые Интернет-пользователи продолжают обсуждать разрыв их отношений. Недавно Осинкина пожаловалась на неадекватность одной из подписчиц.Молодая женщина опубликовала на своей страничке в Инстаграме скриншот комментария женщины, которая начала ей угрожать. Оксана попросила оставить ее в покое, а затем отметила, что такое поведение является неприемлемым.Стоит заметить, что страница злопыхательницы Оксаны практически пустая, так как на ней очень мало постов. По всей видимости, женщина, скрывающая свое имя, увлекается футболом. Она довольно часто комментирует матчи в соцсетях. При этом ее публикации не набирают большого количества комментариев и лайков.Вероятно, что она попросту захотела привлечь к себе внимание с помощью активности на страницах других пользователей Инстаграма.