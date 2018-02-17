Сестра Ольги Бузовой рекламой ювелирных украшений намекнула на подарок себе к 8 марта

На фото Анна Бузова запечатлена в красной кофте, с левой стороны на которой прицеплена прекрасная брошь. Однако взгляды многочисленных поклонников приковало не только это, но и тот факт, что в ушах знаменитости и на пальце тоже надеты красивые ювелирные украшения.Свою публикацию она сопроводила комментарием, в котором напрямую прорекламировала бренд ювелирных украшений среднего ценового класса. Анна сообщила, что изделия данного бренда идеально подойдут любой девушке. В этих украшениях использовали полудрагоценные камни.Стоит отметить, что знаменитость написала, что эти ювелирные изделия также прекрасно подойдут и в качестве подарка. Вдобавок она сообщила поклонникам, что уже определилась со своим подарком на 8 марта, намекнув тем самым, что украшения именно этого бренда она купит.