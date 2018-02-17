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Сестра Ольги Бузовой рекламой ювелирных украшений намекнула на подарок себе к 8 марта

Накануне на своей страничке в Instagram сестра известной телеведущей «Дома-2» Ольги Бузовой Анна разместила новый снимок, на котором предстала перед фанатами в красивых ювелирных украшениях.

Сестра Ольги Бузовой рекламой ювелирных украшений намекнула на подарок себе к 8 марта

На фото Анна Бузова запечатлена в красной кофте, с левой стороны на которой прицеплена прекрасная брошь. Однако взгляды многочисленных поклонников приковало не только это, но и тот факт, что в ушах знаменитости и на пальце тоже надеты красивые ювелирные украшения.

Свою публикацию она сопроводила комментарием, в котором напрямую прорекламировала бренд ювелирных украшений среднего ценового класса. Анна сообщила, что изделия данного бренда идеально подойдут любой девушке. В этих украшениях использовали полудрагоценные камни.

Сестра Ольги Бузовой рекламой ювелирных украшений намекнула на подарок себе к 8 марта

Стоит отметить, что знаменитость написала, что эти ювелирные изделия также прекрасно подойдут и в качестве подарка. Вдобавок она сообщила поклонникам, что уже определилась со своим подарком на 8 марта, намекнув тем самым, что украшения именно этого бренда она купит.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:49
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