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Алена Водонаева поделилась с фанатами снимком из Барселоны

Знаменитая экс-участница реалити-шоу «Дома-2» Алена Водонаева опубликовала в Сети новое фото, которое пришлось по нраву ее поклонникам. Стоит отметить, что фотография сделана в Барселоне, и Водонаева сейчас покоряет этот чудесный испанский город.

В своем микроблоге теледива разместила новый снимок из Барселоны. Девушка решила продемонстрировать поклонникам испанское побережье. В кадре знаменитость позирует на берегу Средиземного моря.

Алена Водонаева поделилась с фанатами снимком из Барселоны

Пляж, на котором запечатлена экс-участница телестройки, полностью покрыт гладкими камешками. Судя по всему, на пляже сейчас прохладно, так как Алена одета в толстовку и штаны с цветным орнаментом. Видимо, звезду сфотографировали в тот момент, когда подул ветер, так как ее волосы разлетаются.

Складывается такое впечатление, что Водонаева задумалась о чем-то важном только для нее. Сам снимок девушка подписала: «На недельку до второго я уеду в Комарово».

Алена Водонаева поделилась с фанатами снимком из Барселоны

Стоит отметить, что поклонники по достоинству оценили снимок и оставили множество теплых комментариев. Фолловеры подчеркнули, что Алена прекрасная девушка и всегда открыта для своих фанатов. Некоторые даже отметили, что Водонаева законодатель моды.

К слову, подписчикам довольно сильно пришлись по нраву тапочки ведущей, которые напоминали о прошлом - красного цвета и с вышивкой на носках.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:30
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