Алена Водонаева поделилась с фанатами снимком из Барселоны

В своем микроблоге теледива разместила новый снимок из Барселоны. Девушка решила продемонстрировать поклонникам испанское побережье. В кадре знаменитость позирует на берегу Средиземного моря.Пляж, на котором запечатлена экс-участница телестройки, полностью покрыт гладкими камешками. Судя по всему, на пляже сейчас прохладно, так как Алена одета в толстовку и штаны с цветным орнаментом. Видимо, звезду сфотографировали в тот момент, когда подул ветер, так как ее волосы разлетаются.Складывается такое впечатление, что Водонаева задумалась о чем-то важном только для нее. Сам снимок девушка подписала: «На недельку до второго я уеду в Комарово».Стоит отметить, что поклонники по достоинству оценили снимок и оставили множество теплых комментариев. Фолловеры подчеркнули, что Алена прекрасная девушка и всегда открыта для своих фанатов. Некоторые даже отметили, что Водонаева законодатель моды.К слову, подписчикам довольно сильно пришлись по нраву тапочки ведущей, которые напоминали о прошлом - красного цвета и с вышивкой на носках.