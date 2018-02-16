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В Сети появились слухи о романе Ольги Орловой и Вячеслава Манучарова

Пара Ольги Орловой и Вячеслава Манучарова «отожгла» на празднике Андрея Малахова.

На днях в Лотте Отель Андрей Малахов со своей супругой Натальей Шкулевой устроили для своих друзей празднование Масленицы. Уже не первый год телеведущий проводит данное мероприятие, где собирает большое число звезд.

В Сети появились слухи о романе Ольги Орловой и Вячеслава Манучарова

К слову, никто не хочет обидеть Андрея своим отказом, да и к тому же он является мастером вечеринок и уж точно знает, как развеселить приглашенных гостей.

Мероприятие Малахова поситили такие личности как: Филипп Киркоров, Юлия Барановская, Марина Юдашкина, Алла Довлатова, Екатерина Семенова. Стоит отметить, что это лишь малая часть гостей. Прошедший праздник, кстати, породил множество слухов о романе Вячеслава Манучарова и Ольги Орловой.

Неожиданно для всех актер и певица стали главными звездами танцпола. В социальных сетях Вячеслав с гордостью продемонстрировал, как «зажег» с Ольгой на вечеринке.

«Они пара? Кажется, он во время танца поцеловал её...» — обсуждают пользователи Сети.

Тем не менее, вопреки появившимся слухам, у Вячеслава и Ольги чисто дружеские отношения, не стремящиеся к чему-то большему. Во всяком случае, на данный момент знаменитости никак не прокомментировали слухи насчет романа. Хотя, поклонники отметили, что их пара замечательно смотрится вместе.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:15
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