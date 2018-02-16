В Сети появились слухи о романе Ольги Орловой и Вячеслава Манучарова

«Они пара? Кажется, он во время танца поцеловал её...» — обсуждают пользователи Сети.

На днях в Лотте Отель Андрей Малахов со своей супругой Натальей Шкулевой устроили для своих друзей празднование Масленицы. Уже не первый год телеведущий проводит данное мероприятие, где собирает большое число звезд.К слову, никто не хочет обидеть Андрея своим отказом, да и к тому же он является мастером вечеринок и уж точно знает, как развеселить приглашенных гостей.Мероприятие Малахова поситили такие личности как: Филипп Киркоров, Юлия Барановская, Марина Юдашкина, Алла Довлатова, Екатерина Семенова. Стоит отметить, что это лишь малая часть гостей. Прошедший праздник, кстати, породил множество слухов о романе Вячеслава Манучарова и Ольги Орловой.Неожиданно для всех актер и певица стали главными звездами танцпола. В социальных сетях Вячеслав с гордостью продемонстрировал, как «зажег» с Ольгой на вечеринке.Тем не менее, вопреки появившимся слухам, у Вячеслава и Ольги чисто дружеские отношения, не стремящиеся к чему-то большему. Во всяком случае, на данный момент знаменитости никак не прокомментировали слухи насчет романа. Хотя, поклонники отметили, что их пара замечательно смотрится вместе.