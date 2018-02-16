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Ивана Дилова отказывается целоваться с Сашей Гобозовым на людях

Новенькая участница скандального реалити-шоу «Дом-2» Ивана Дилова сообщила, что не будет целоваться с Александром Гобозовым на людях.

По ее словам, подобная откровенность не пользуется уважением в ее родной Болгарии.

Злопыхатели тут же принялись язвить, что до этой поры болгарские традиции не препятствовали брюнетке демонстрировать свои чувства к ветерану знаменитой телестройки.

Ивана Дилова отказывается целоваться с Сашей Гобозовым на людях

Ивана Дилова решила объяснить некоторые моменты своего поведения. Так как Гобозов все чаще заводит разговоры о странностях, которые он не в силах понять.

Девушка отметила, что в ее родной стране женщины и мужчины полностью равны в правах. И если вдруг ей чего-то не хочется, Ивана не обязана следовать желаниям второй половинки. Помимо того, поцелуи на публике в понимании Диловой не приветствуются. Так как ее симпатия адресована лишь одному человеку - показывать свои чувства она будет только наедине.

К слову, близкий друг Саши, Илья Яббаров отметил, что россияне довольно плохо знают Болгарию.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:04
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