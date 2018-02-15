Хейтеры нашли новые подтверждения того, что Ольга Рапунйцель не беременна
Многие злопыхатели телепроекта «Дом-2» до сих пор убеждены, что участница телестройки Ольга Рапунцель вовсе не беременна.
Кроме того, уже сейчас особо внимательные телезрители находят косвенные доказательства своей правоты. Некоторые уверены, что если бы Рапунцель на самом деле была бы беременна, то ведущие проекта не стали бы издеваться над ней и доводить ее до нервного срыва.
Помимо всего, многие вспомнили о статье УК РФ, по которой с легкостью можно нажить серьезные проблемы, издеваясь над беременной женщиной, если вдруг с мамой или же малышом что-нибудь случится.
Кроме того, уже сейчас особо внимательные телезрители находят косвенные доказательства своей правоты. Некоторые уверены, что если бы Рапунцель на самом деле была бы беременна, то ведущие проекта не стали бы издеваться над ней и доводить ее до нервного срыва.
Помимо всего, многие вспомнили о статье УК РФ, по которой с легкостью можно нажить серьезные проблемы, издеваясь над беременной женщиной, если вдруг с мамой или же малышом что-нибудь случится.