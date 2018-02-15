Хейтеры нашли новые подтверждения того, что Ольга Рапунйцель не беременна

Кроме того, уже сейчас особо внимательные телезрители находят косвенные доказательства своей правоты. Некоторые уверены, что если бы Рапунцель на самом деле была бы беременна, то ведущие проекта не стали бы издеваться над ней и доводить ее до нервного срыва.Помимо всего, многие вспомнили о статье УК РФ, по которой с легкостью можно нажить серьезные проблемы, издеваясь над беременной женщиной, если вдруг с мамой или же малышом что-нибудь случится.